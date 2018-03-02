Жительница Ульяновска, нецензурно обругавшая росгвардейца, пойдет под суд

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жительница Ульяновска может отправиться на исправительные работы за нецензурную брань в адрес сотрудника Росгвардии, сообщает Генеральная прокуратура РФ в пятницу.

По данным ведомства, пьяную безработную женщину около дома остановил сотрудник Росгвардии, так как она совершила правонарушение по статье КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность). Женщина начала на него нецензурно ругаться в присутствии других людей.

Ей предъявлено обвинение по статье УК РФ (оскорбление представителя власти), предусматривающей наказание в виде крупного штрафа или исправительных работ на срок до 1 года.

"После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Железнодорожного района города Ульяновска данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.