СК возбудил дело из-за стрельбы на автостоянке в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту стрельбы на автостоянке в Выборгском районе города, в результате которой один человек скончался, а второй был в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает в пятницу официальный Telegram-канал ведомства.

В сообщении отмечается, что в четверг вечером у автомобильной стоянки неизвестный преступник в ходе конфликта с двумя гражданами выстрелил в них несколько раз из огнестрельного оружия.

"Один из потерпевших скончался на месте происшествия, другой в тяжелом состоянии был госпитализирован", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.