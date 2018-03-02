МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук, который был ранее задержан в Германии, никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы перерыли все архивы, все. Мы разговаривали со всеми, с кадровиками, с руководством, со всеми. Поднимали все бумаги. Никогда Ковальчук не работал в министерстве иностранных дел или в посольстве", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва"

Она также призвала российские СМИ, которые распространили сообщения о том, что Ковальчук якобы работал в МИД дать опровержение этой информации.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщила в понедельник Федеральная служба безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.

Ранее его адвокат Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что Ковальчук считает случившееся провокацией. Он утверждает, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк, бытовые вещи. По словам адвоката, Ковальчук их упаковал, положил под лестницу с разрешения бывшего завхоза Али Абянова; вещи пролежали там полтора года. По словам адвоката, когда Абянов уезжал, он передавал имущество школы другому сотруднику. Решено было проверить, что под лестницей, — так были обнаружены вещи Ковальчука, 360 пакетов. Адвокат отметил, что Ковальчук неоднократно в открытых переговорах говорил, что покупал кофе и коньяк, у него сохранились чеки, есть свидетели, на грузе были наклейки с его номером телефона.