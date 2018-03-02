Кемеровчанку обязали заплатить восьмилетнему сыну 100 тысяч рублей за побои

КЕМЕРОВО, 2 мар — РИА Новости. Кировский районный суд Кемерова по требованию прокурора взыскал с матери восьмилетнего ребенка, лишенной родительских прав и отправленной в колонию, компенсацию морального вреда за систематическое жестокое обращение и истязания, сообщает региональная прокуратура.

"В 2017 году женщина была осуждена за то, что в течение трех месяцев наносила сыну телесные повреждения из-за того, что он не хотел делать уроки, пачкал одежду, рассказывал посторонним людям о том, что мать его недокармливает, просьбу купить сотовый телефон", — говорится в сообщении.

Подсудимая была признана виновной по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением, истязание заведомо несовершеннолетнего". Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она была лишена родительских прав.

"Однако кроме уголовной ответственности закон возлагает на нарушителя обязанность компенсировать и моральный вред. В связи с этим прокурор Кировского района Кемерова обратился в суд и потребовал взыскать с осужденной 100 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от жесткого обращения и истязания со стороны матери. Суд полностью удовлетворил эти требования", — отметили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, сейчас мальчик находится в приемной семье, в хороших условиях.