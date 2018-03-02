В Таганроге сотрудники авиационного предприятия отравились таллием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости, Иван Капустин. Пробы воздуха и воды взяты на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева после отравления ряда сотрудников токсичным металлом таллием, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

Как сообщает "Коммерсантъ-ЮГ" , отравление токсичным металлом зафиксировали у 25 сотрудников предприятия, 17 из них находятся на стационарном лечении в больницах Таганрога, Ростова и Москвы. Все отравившиеся — офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов. Сильнее всего, по информации издания, пострадал ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников.

"На ТАНТК имени Г.М. Бериева действительно есть ряд сотрудников с подозрением на отравление солями таллия … Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, совместно со сторонними аккредитованными лабораториями, проведен полный комплекс мероприятий, в рамках своей компетенции. Произведены заборы проб воздуха и воды в помещениях. В настоящий момент источник отравления не выявлен", — пояснили в пресс-службе.

Добавляют также, что на предприятии отсутствуют технологические процессы с применением таллия. Заболевшие являются сотрудниками разных отделов. По информации пресс-службы завода, состояние всех сотрудников, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении, стабильное, без отрицательной динамики.

На сайте Change.org появилась петиция супруги инженера-конструктора Елены Колесниковой. В ней она отмечает, что в ноябре 2017 года у Константина появились острые боли во всей брюшной полости и признаки отравления. Через два дня Колесников был госпитализирован с диагнозом хронический гастрит, но через три дня был выписан. Также, по словам Колесниковой, у ее мужа наблюдалось аномальное выпадение волос. В итоге только в январе 2018 года инженер был госпитализирован с подозрением на отравление соединениями тяжелых металлов.

Через неделю после госпитализации подтвердился факт наличия в организме Колесникова таллия, норма которого была превышена в 150 раз (медицинские заключения прилагаются к петиции – ред.). В конце января, по словам Колесниковой, у инженера ТАНТК имени Бериева произошел сбой в работе сердца, также он сейчас не может самостоятельно передвигаться из-за онемения нижних конечностей, испытывает сильные боли.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Предприятие производит самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальные авиационные комплексы для министерства обороны России в рамках гособоронзаказа, а также для нужд МЧС.

Таллий относится к высокотоксичным ядам, и отравление им нередко заканчивается летальным исходом. Отравления таллием и его соединениями возможны при их получении и практическом использовании. Таллий проникает в организм через органы дыхания, неповрежденную кожу и пищеварительный тракт. Выводится из организма в течение длительного времени. Острые, подострые и хронические отравления имеют сходную клиническую картину, различаясь выраженностью и быстротой возникновения симптомов.

В острых случаях через 1-2 суток появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, боли в животе, понос, запор) и дыхательных путей. Через 2-3 недели наблюдаются выпадение волос, явления авитаминоза (сглаживание слизистой оболочки языка, трещины в углах рта и т. д.). В тяжёлых случаях могут развиться полиневриты, психические расстройства, поражения зрения и др.