МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пришвартованный теплоход "Нерей" горит в Нагатинском затоне на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Москве.

"В 19:34 поступило сообщение о загорании на пришвартованном судне по адресу: проспект Андропова, дом 11, <…> в акватории р. Москва. <…> По предварительной информации, людей на судне нет. Для тушения загорания к месту пожара направлен пожарный корабль "Полковник Чернышев", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

Трехпалубный прогулочный теплоход "Нерей" был построен в 1963 году.