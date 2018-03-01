Подросток из Москвы, распыливший газ в лицо омоновцу, получил условный срок

Полицейские на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото

Полицейские на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к году условного заключения подростка, распылившего слезоточивый газ в лицо омоновцу на несанкционированной акции 12 июня прошлого года в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать подсудимого виновным в применении к представителю власти насилия, не опасного для здоровья", — огласил приговор судья Дмитрий Гордеев

Прокурор просил назначить юноше 1,5 года реального заключения. На момент преступления подсудимому еще не было 18 лет, но теперь он совершеннолетний. Сотрудник, которому молодой человек прыснул газом в лицо, получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.

В Москве 12 июня прошлого года прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.