Собака-спасатель из ЕАО могла стать жертвой догхантеров, считает кинолог

ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. Собака породы лабрадор, обученная для спасения людей при чрезвычайных ситуациях, погибла от отравления в Биробиджане Еврейской автономной области, не исключено, что животное стало жертвой догхантеров, сообщил РИА Новости хозяин собаки, спасатель-кинолог МЧС Максим Гольцов.

Он пояснил, что лабрадор Граф был его личной собакой. Пока Гольцов получал специальность проводника служебной собаки, Граф обучался искать людей в экстремальных ситуациях. Обучение шло в несколько этапов, два раза в год Граф проходил аттестацию, и в мае прошлого года он аттестовался на поиск людей.

"Утром 25 февраля я пошел гулять с Графом, он был на поводке. Зашел в гараж, занимался своими делами, собака была рядом. Пес обученный, и с земли ничего не подбирает, но может понюхать. Потом отпустил его прогуляться, сам поговорил по телефону, мы снова зашли в гараж, и Графу стало плохо. Сначала его стошнило, потом начались судороги, характерные для отравления. Отвез его в ветеринарную клинику, там делали капельницу и уколы, но не спасли", — рассказал Гольцов.

Он отметил, что в пятницу идет писать заявление в полицию, кинолог полагает, что отраву могли разбросать намеренно.

"В городе при подобных обстоятельствах уже не одна собака погибла. И в том же районе еще одна собака, как я полагаю, была отравлена", — сказал собеседник.

Он добавил, что в городе нет лаборатории, где могли бы определить, какой яд мог стать причиной гибели животного.

Как сообщили в ГУМЧС России по Еврейской АО, Гольцов со своим питомцем был награжден дипломом за первое место среди первично аттестуемых по классу "А" в ХIV региональных соревнованиях поисково-спасательных расчетов кинологической службы МЧС России Дальневосточного региона. Чтобы получить аттестацию по классу "А" собака должна выполнить общий курс послушания, найти в лесном массиве и среди завалов разрушенных зданий условных пострадавших.

"Максим вырастил Графа, научил его спасать людей, ездил с ним на поиски и был рядом в последнюю минуту", — отметили в МЧС.