В Петербурге неизвестные в масках обстреляли автомобиль с женщиной за рулем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Двое неизвестных в масках в Петербурге прокололи колесо и обстреляли стекла автомобиля, управляемого женщиной, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУМВД.

"Минувшим днём двое неизвестных в масках напали на автоледи, проколов ей колесо и повредив стёкла её машины", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, около полудня в полицию позвонила женщина и сообщила, что на Парашютной улице в посёлке Парголово за её машиной Audi гнались неизвестные. Когда женщина остановилась на светофоре, к ней выбежали двое мужчин в масках: один проколол колесо, другой стал стрелять по стёклам. Испугавшись, потерпевшая уехала с места происшествия, чтобы дождаться сотрудников полиции в безопасном месте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в главке.