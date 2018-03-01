Суд утвердил приговор по делу о сбитом в Балашихе ребенке

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мособлсуд в четверг оставил в силе приговор Ольги Алисовой, получившей три года колонии-поселения за гибель мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Железнодорожного городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда.
Таким образом, приговор вступил в силу.
В апреле прошлого года Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".
Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.
Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.