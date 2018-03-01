Сотрудницу самарского филиала "Почты России" уволили из-за дела о взятке

САМАРА, 1 мар — РИА Новости. Руководитель отдела кадров самарского филиала "Почты России", в отношении которой возбудили уголовное дело, уволена, сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее в четверг следственное управление СК РФ по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя отдела кадров самарского филиала "Почты России", ее подозревают в получении взятки в крупном размере.

"Отделом безопасности УФПС совместно с сотрудниками МВД Самарской области была пресечена попытка получения незаконного денежного вознаграждения. В настоящее время виновная уволена с предприятия", — говорится в сообщении "Почты России".

Отмечается, что факт правонарушения выявили сотрудники службы собственной безопасности предприятия.

"Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Сотрудники управления продолжают оказывать содействие в проведении следственных мероприятий. Для недопущения подобных ситуаций руководством филиала приняты меры по усилению мер безопасности, а также по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы и пресечению коррупционных действий", — отмечается в сообщении.

По версии следствия, 22 февраля подозреваемая, находясь в служебном кабинете, получила часть вознаграждения в размере 153 тысяч рублей от общей суммы взятки в 300 тысяч рублей от начальника "Тольяттинского почтамта" за согласование его кандидатуры и последующего переназначения на эту должность.

Ранее фигурантом двух уголовных дел стал экс-директор самарского филиала "Почты России" Артур Игрушкин. Его подозревают в том, что он привлекал подчиненных к строительству своего коттеджа, а также в продаже своей жене служебного автомобиля по заниженной цене. Оба уголовных дела возбудили по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".