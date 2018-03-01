СК завел дело после хлопка газа в жилом доме в Раменском

Сотрудники МЧС на месте пожара в городском поселении Раменское на улице Кирова. 1 марта 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара в городском поселении Раменское на улице Кирова. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в жилом доме в подмосковном Раменском, в результате которого погибли две женщины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Утром в четверг в квартире на втором этаже в пятиэтажном доме на улице Кирова в Раменском произошел пожар. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщал, что из дома было эвакуировано 30 человек. По информации пресс-служба главы Подмосковья, 11 человек пострадали, двое погибли. Следствие сообщало, что рассматривает хлопок газа в качестве одной из причин пожара в Раменском.

"В Раменском возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин при хлопке в многоэтажном доме. По предварительным данным, хлопок произошел в квартире на втором этаже в результате скопления бытового газа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего, уточняется количество пострадавших, выясняется собственник квартиры, назначены экспертизы.