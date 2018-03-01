Мосгорсуд продлил срок ареста полковника Захарченко до 9 июня

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 9 июня срок ареста полковнику МВД Дмитрию Захарченко в рамках дела о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья Сергей Груздев.

Ходатайство о продлении ареста полковнику в суде поддерживал следователь Сергей Коровин. Чем он обосновал свое ходатайство, предоставив суду три тома материалов дела, — неизвестно. Рассмотрение указанного вопроса проходило в закрытом для прессы и слушателей режиме. Об этом суд попросил прокурор, указав на необходимость сохранения в тайне материалов следствия и свидетелей по делу.

Ранее срок ареста Захарченко был установлен до 8 марта. Расследование по трем эпизодам преступлений полковника завершено. Обвиняемый и его защитники находятся на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. По словам прокурора, полковник изучил уже 19 томов, в материалах также содержится 25 часов видеозаписей и множество аудиозаписей прослушки телефонных переговоров экс-полицейского.

Экс-полицейский обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.