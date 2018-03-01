Суд оставил без изменения приговор новосибирскому экс-губернатору Юрченко

НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Новосибирский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор экс-губернатору Василию Юрченко, приговоренному к условному 3-летнему сроку по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

© РИА Новости / Ростислав Нетисов Перейти в фотобанк Новосибирский экс-губернатор рассказал о "ступоре" от приговора "Приговор Центрального районного суда в отношении Юрченко оставить без изменения. Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", — сказал судья.

В свою очередь Юрченко заявил, что будет обжаловать это решение. "Конечно, будут обжаловать. Как я говорил, я считаю принятое решение неправосудным. Есть кассационная инстанция, есть Верховный суд", — сказал экс-губернатор.

В марте 2014 года губернатор Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе — о превышении полномочий. Суть обвинения состояла в том, что Юрченко, превысив свои полномочия, дал указание руководителю принадлежавшей региону компании "ГазТрансКом" отменить продажу через открытый аукцион привлекательного земельного участка в центре Новосибирска и продать его конкретной компании по заниженной цене.

По данным обвинения, был причинен вред ОАО "ГазТрансКом" в виде недополученного дохода на сумму не менее 14 миллионов рублей, однако суд признал, что сумма предположительная и исключил ее из приговора. В то же время суд установил, что действия Юрченко повлекли ущерб в 135 тысяч рублей — это сумма средств, вложенных в организацию открытого аукциона по продаже участка.

Центральный районный суд Новосибирска 20 октября 2017 года приговорил бывшего губернатора к 3 годам условного заключения по обвинению в превышении полномочий. Адвокаты сразу же заявили о намерении обжаловать приговор. Они добиваются полного оправдания экс-чиновника. Новосибирский областной суд 21 февраля начал рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Юрченко. Сам экс-губернатор в последнем слове назвал дело сфабрикованным. Обвинение, по его мнению, "зиждется на предположениях и домыслах".