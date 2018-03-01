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Происшествия

Участник "кокаинового дела" утверждает, что это провокация, заявили в ОНК

11:2901.03.2018
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФПерейти в фотобанкСпецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаинаСпецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Один из участников скандала, связанного с поставками кокаина из Аргентины в Россию, Иштимир Худжамов утверждает, что заведенное на него уголовное дело является провокацией, при этом он не говорит, чьей именно, рассказала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
Фигурант "кокаинового дела" заявил, что его "попросили перевезти коробки"
"Иштимир Худжамов, как и второй арестант, находится в СИЗО №5. Нельзя сказать, что он в большом шоке от задержания. Ведет себя уравновешенно и спокойно. Утверждает, что его подставили, а все дело — просто большая провокация", — рассказала Меркачева.

Она отметила, что Худжамова уже возили из СИЗО на медико-психологическую экспертизу.

"Экспертиза, видимо, ничего у него не обнаружила. Никаких отклонений. И он продолжает утверждать, что невиновен. Но не может сказать, как так получилось, что он оказался фигурантом", — добавила правозащитница.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.

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