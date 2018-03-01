В Москве задержали адвоката, подозреваемого в подготовке убийства

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Москве взят под стражу адвокат, подозреваемый в подготовке убийства мужчины, которому он не хотел платить долг в размере 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного СК.

Следствие продолжает расследовать уголовные дела в отношении 45-летнего адвоката.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных несколькими частями статей "Приготовление к убийству из корыстных побуждений" и "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"… в настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и в отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, адвокат, в период с сентября 2017 по февраль 2018 года находившийся под следствием по делу о мошенничестве, решил подготовить убийство мужчины, чтобы не выполнять долговые обязательства по договору займа в размере 20 миллионов рублей. Подозреваемый предложил своему знакомому участвовать в организации убийства за материальное вознаграждение. По данным пресс-службы, последний сообщил об этом в полицию.