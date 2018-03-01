В Перми уточнили число пострадавших при пожаре на химическом предприятии

ПЕРМЬ, 1 мар — РИА Новости. Пять человек госпитализировано в медицинские учреждения Перми после пожара в "Пермской химической компании", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В четверг утром в одном из корпусов химической компании произошел пожар. На месте работали 40 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

"Госпитализировано пять человек с ожогами и отравлением продуктами горения", — сообщили агентству в минздраве.

По данным ведомства, двое пострадавших в тяжелом состоянии направлены в ожоговый центр городской больницы № 21, еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации ГБ № 21, двое в состоянии средней тяжести — в МСЧ № 9.

Причины пожара выясняются, на месте работают экстренные службы.