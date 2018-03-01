Фигурант "кокаинового дела" заявил, что его "попросили перевезти коробки"

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Один из фигурантов дела о поставке наркотиков из Аргентины в Россию Владимир Калмыков, находящийся в СИЗО, заявил, что никогда в жизни не видел кокаин и его просто попросили перевезти коробки, рассказала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева.

"Рассказывает, что всю жизнь был законопослушным гражданином, что его просто попросили перевезти коробки, а кокаин он в жизни никогда не видел, только в кино", — сказала правозащитница.

"Он уверен, что его скоро выпустят. Говорит, что чист и доказательств на него не будет", — добавила Меркачева.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.