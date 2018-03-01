В Петербурге украли грузовик с 19 тоннами лосося

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Неизвестные похитили грузовик с 19 тоннами лосося в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские выясняют обстоятельства, при которых в Кировском районе Петербурга пропал припаркованный грузовой автомобиль, перевозивший 19 тонн рыбы в Шушары", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 28 февраля в полицию обратился коммерческий директор транспортной компании с заявлением о том, что около восьми часов утра с терминала на дороге на Угольную гавань в Шушары выехал автомобиль "Скания" с прицепом, груженный контейнером с 19 тоннами атлантического лосося.

"Через час на Благодатной улице водитель припарковал указанный большегруз, а когда спустя несколько часов вернулся, на месте машину с грузом не обнаружил. Сумма ущерба составила около 8,5 миллиона рублей", — сказано в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.