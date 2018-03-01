Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашел мансийский охотник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Охотник-манси обнаружил туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова на севере Свердловской области, сообщил в четверг РИА Новости организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов.

Ранее издание "Ура.ру" сообщило, что турист из Екатеринбурга Александр Андреев пропал во время одиночного похода на перевал Дятлова. Молодой человек якобы отправился в поход три недели назад и на связь с тех пор не выходил. Руководитель пресс-службы ГУМЧС по региону Наталья Зырянова сообщала РИА Новости, что заявление о пропаже туриста поступило вечером в среду. На поиски выдвинулись спасатели и вылетел вертолет Ми-8.

"Мы организовали добровольную поисково-спасательную операцию. Так получилось, что у нас там была снегоходная группа. Кроме того, привлекли местных охотников-манси. Вчера вечером отзвонился охотник Олег Самбиндалов. По его словам, он встретил туриста возле одного из озер, около Отортена. Мужчина с Олегом не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова. Он возвращается с маршрута", — сказал Кузнецов.

Он добавил, что, по словам охотника, с туристом все нормально, он только стер ноги и, судя по всему, поэтому, а также в силу непогоды, выбился из графика похода. Кузнецов отметил, что координаты нахождения туриста были переданы в МЧС и сейчас спасатели двигаются ему на встречу.

Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший — житель города Екатеринбург, 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова и до настоящего времени не вернулся. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля. Известно, что регистрацию в МЧС он не проходил.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.