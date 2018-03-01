ФСБ предотвратила вывод за рубеж 150 тысяч долларов из Томска

НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Управление ФСБ по Томской области пресекло канал незаконного вывода денег за рубеж: два жителя Томска подозреваются в выводе 150 тысяч долларов, сообщает в четверг пресс-служба управления.
В УФСБ пояснили, что фигуранты под видом покупки у иностранной компании технического оборудования через негосударственный банк перевели в Китай денежные средства эквивалентные 10 миллионам рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы.
Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией статьи, является лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.