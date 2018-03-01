ФСБ предотвратила вывод за рубеж 150 тысяч долларов из Томска

НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Управление ФСБ по Томской области пресекло канал незаконного вывода денег за рубеж: два жителя Томска подозреваются в выводе 150 тысяч долларов, сообщает в четверг пресс-служба управления.

"В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области установлено, что два жителя города Томска в октябре 2017 года совершили валютные операции по переводу за рубеж более 150 тысяч долларов США с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении платежей", — говорится в сообщении.

В УФСБ пояснили, что фигуранты под видом покупки у иностранной компании технического оборудования через негосударственный банк перевели в Китай денежные средства эквивалентные 10 миллионам рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы.

"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", — сообщили в УФСБ.

Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией статьи, является лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.