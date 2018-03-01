ОНК: правозащитников не пускают в СИЗО к Улюкаеву более двух месяцев

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правозащитников из Общественной наблюдательной комиссии уже более двух месяцев не пускают в СИЗО к экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, и поэтому сказать, как себя чувствует бывший министр в камере, проблематично, рассказала РИА Новости зампредседателя ОНК Ева Меркачева.

В конце декабря 2017 года ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил РИА Новости, что членов ОНК столицы не пустили в СИЗО к Улюкаеву, который находится в "Кремлевском централе". Позже заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко объяснил, что запрет введён Следственным комитетом РФ.

"Члены ОНК Москвы до сих не были допущены в СИЗО-1 ФСИН России и именно в камеру Улюкаева. Пока мы получаем только письменные отписки от ведомства, которое наложило запрет. Это отвратительная ситуация", — рассказала Меркачева.

Она отметила, что у правозащитников изначально были опасения насчёт здоровья экс-министра.

"И сейчас мы волнуемся за его самочувствие. Срок для него был шоком. Да, после он чувствовал себя хорошо, и в январе даже получилось его увидеть, но осмотр камеры мы так и не смогли провести. Это вызывает опасения", — добавила правозащитница.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Приговор был обжалован 19 декабря.