В России стали в три раза чаще выявлять угрозы журналистам

КАЛИНИНГРАД, 28 фев — РИА Новости. Количество выявленных угроз журналистам в России за последнее время увеличилось почти в три раза, сообщила журналистам руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта, который начался в среду в Калининграде.

"Побои и угрозы журналистам, их количество возросло почти в три раза. Это подтверждает, что и суды, и правоохранительные органы стали более внимательными к тем проблемам, с которыми сталкиваются журналисты, у нас заработала 144 статья о воспрепятствовании закона о деятельности журналиста. В течение двух предыдущих лет пять уголовных дел было возбуждено и доведено до суда, чего раньше не было", — сказала Костенко.

Она отметила, что второй год фиксируется в целом снижение обращений журналистов в ОНФ. Это, по словам Костенко, говорит о том, что журналисты стали активнее защищать свои права, много внимания общественности уделяется проблеме нарушения прав журналистов. При этом больше всего нарушений фиксируется с доступом журналистов к информации.

"Год назад был принят закон, обязывающий муниципалитеты аккредитовывать СМИ, чего раньше не было, было много внимания уделено повышению прозрачности органов власти на местах. Сейчас мы видим, что чиновники на местах стали применять различные ухищрения, чтобы отказывать журналистам в аккредитации, обходя закон. Начали придумывать одноразовые аккредитации на конкретные мероприятия", — добавила Костенко.

По ее словам, с одной стороны это формально не нарушает закон. Однако она считает, что нужно либо внести дополнения в закон, либо рекомендовать Минкомсвязи разработать типовые положения об аккредитации, чтобы чиновники не пользовались подобными лазейками.

Пятый медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ), проходит в Калининграде с 28 февраля по 2 марта. В его работе принимают участие более 500 человек — лауреаты конкурса журналистских работ "Правда и справедливость". Это представители всех регионов страны, блогеры, медиаменеджеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.