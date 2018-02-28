Суд арестовал водителя фуры после столкновения с автобусом в Башкирии

На месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5, где столкнулись грузовик и микроавтобус. 27 февраля 2018

На месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5, где столкнулись грузовик и микроавтобус. 27 февраля 2018

УФА, 28 фев – РИА Новости. Районный суд арестовал водителя фуры, допустившего столкновение с автобусом, при котором погибли 9 человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Максим Родионов.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, четверо были госпитализированы. Среди них жители трех регионов — Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей. Полиция задержала водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

"По ходатайству следователей МВД Башкирии Иглинский районный суд арестовал задержанного водителя грузовика на время следствия", — сообщил агентству Родионов.

