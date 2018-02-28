В Таганроге в жилом доме прогремел взрыв, есть погибший

Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в многоквартирном доме в Таганроге Ростовской области. 28 февраля 2018

Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в многоквартирном доме в Таганроге Ростовской области. 28 февраля 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб в результате взрыва в многоквартирном доме в Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Сегодня днем произошел взрыв в многоквартирном доме в Таганроге. Один мужчина погиб", — сказал собеседник. Он добавил, что характер взрыва пока неизвестен.

Жильцы дома эвакуированы.