В Таганроге в жилом доме прогремел взрыв, есть погибший

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб в результате взрыва в многоквартирном доме в Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Сегодня днем произошел взрыв в многоквартирном доме в Таганроге. Один мужчина погиб", — сказал собеседник. Он добавил, что характер взрыва пока неизвестен.
Жильцы дома эвакуированы.
#таганрог В Таганроге в многоэтажке прогремел взрыв, погиб мужчинаhttps://t.co/1gTzFBosUR#происшествия pic.twitter.com/NFgToN9YJd— Дон-ТР (@VestiDonTR) 28 февраля 2018 г.