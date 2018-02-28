Участник драки в московском ресторане Elements получил четыре года колонии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Савелий Гоновичев, который в декабре 2015 года участвовал в перестрелке у московского ресторана на Рочдельской улице, получил четыре года колонии, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Подсудимый проходил по объединенному делу о двух вымогательствах, возбужденному после перестрелки у столичного ресторана Elements.

"Суд приговорил Гоновичева к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказано на сайте.

Отмечается, что 26-летний мужчина осужден по статьям "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, <…> но вызвавшего длительное расстройство здоровья".

Дело Шакро

По данным прокуратуры, 14 декабря 2015 года Гоновичев вместе с другими обвиняемыми по этому делу избил незнакомого мужчину на веранде Elements. У пострадавшего зафиксировали травмы разной степени тяжести.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно (их убили в перестрелке у ресторана Elements), 11 обвиняемых, включая Шакро и Андрея Кочуйкова (Итальянец), с лета 2016 года содержатся в СИЗО.

Еще один подсудимый находится под домашним арестом — это бывший сотрудник МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова.

Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства: в одном потерпевшей стороной является директор Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.