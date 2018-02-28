На перевале Дятлова пропал турист

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Спасатели получили заявление о пропаже туриста на перевале Дятлова, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

По данным издания "Ура.ру" , пропавшего зовут Александр Андреев. Молодой человек из Екатеринбурга три недели назад якобы отправился в одиночный поход на перевал Дятлова и с тех пор не выходит на связь.

"Для того чтобы велись поиски, должно быть какое-то официальное заявление сделано в МЧС о том, что кто-то где-то пропал. Заявление поступило только ближе к вечеру", — сказала Зырянова. Она добавила, что сейчас решается вопрос о начале поисковой операции, и пообещала, что более подробная информация будет позже.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла там зимой 1959 года. Причину смерти туристов с тех пор так и не выяснили, выдвигается более сотни версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.