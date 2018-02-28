С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 16 рыбаков и доставили их на берег, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области.

Информация о том, что на акватории Финского залива в районе населенного пункта Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области группа рыбаков–любителей не может самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины, поступила в 14.20 мск.

"К месту происшествия немедленно были направлены спасатели филиала регионального поисково-спасательного отряда МЧС России "Красная горка" на воздушной подушке "Хивус-10" и сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам Ломоносовского района (шесть человек, две единицы техники). В 15.00 часов 16 человек были доставлены на берег", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, также поступило сообщение о том, что в районе деревни Большая Ижора еще одна группа людей нуждается в помощи спасателей. В настоящее время ведутся работы по спасению людей.