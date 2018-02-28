ФСБ опубликовала видео задержания вооруженной банды в Калуге

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания в Калуге членов банды, причастной к незаконной продаже оружия.

Накануне силовики задержали четырех человек, включая организатора группы. У них изъяли 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовку, девять взрывных устройств, 3,5 килограмма взрывчатого вещества, более двухсот патронов и приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Кроме того, при обыске сотрудники спецслужбы нашли литературу и листовки экстремистского содержания, а также атрибутику с символикой организации "Артподготовка"*.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте оружия.

*Запрещенная в России экстремистская организация