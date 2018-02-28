Присяжные признали виновным жителя Новосибирска в убийстве 19 женщин

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Суд присяжных признал 52-летнего жителя Новосибирска Евгения Чуплинского виновным в убийстве 19 женщин, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал.

После этого, он для скрытия преступлений и своей причастности к ним расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях, считают в СК. Эксперты признали мужчину вменяемым.

"Собранные… доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения вердикта в отношении жителя города Новосибирска 52-летнего Евгения Чуплинского, который признан виновным в совершении 19 убийств женщин (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), а также в совершении одного эпизода кражи (статья 158 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУМВД по Новосибирской области пытались установить убийцу. В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений было проверено более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

Серия убийств женщин, приписываемых некоторыми СМИ "маньяку-сатанисту", началась в Новосибирске в 1998 году. С того момента по 2005 год были зверски убиты и расчленены 17 женщин. Позже следователи сообщили, что общее количество жертв выросло до 19. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин осенью 2007 года рассказал, что убийства "носили демонстративный характер". Было известно, что как минимум некоторые из убитых были проститутками. Расследование дела приостанавливалось, но было возобновлено. Евгений Чуплинский был задержан и арестован в апреле 2016 года.