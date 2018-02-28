Ущерб от коррупции за прошлый год составил 37,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ущерб от выявленных коррупционных преступлений за прошлый год составил 37,5 миллиардов рублей, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на итоговой коллегии МВД.

"Задокументировано почти 30 тысяч преступлений, три четверти которых сотрудниками полиции. Размер причиненного ущерба составил 37,5 миллиардов рублей. Приняты меры для его возмещения в объеме 26,5 миллиардов. Органами внутренних дел установлено 13 тысяч, причастных к коррупционным преступлениям. Каждый 12 из них занимал должность в органах исполнительной или законодательной власти", — сказал Колокольцев.