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Происшествия

Фигурант "кокаинового дела" обвинил спецслужбы США в провокации‍

Сюжет:
Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (28)
13:5328.02.2018
(обновлено: 15:16 28.02.2018)
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© Фото : страница Gendarmería Nacional в TwitterЗадержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаинаЗадержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Подозреваемый в организации контрабанды наркотиков из Аргентины Андрей Ковальчук считает случившееся провокацией, но хотел приехать в Россию для дачи показаний, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
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"Он хотел приехать и дать показания, но из-за поднявшегося шума решил взять техническую паузу и подготовить версию защиты", — сказал адвокат.

"Он считает, что это провокация со стороны спецслужб Аргентины, которые плотно работают с американскими спецслужбами. Обратите внимание, одновременно проходят обыски в российских посольствах в США и такая ситуация в Аргентине, которая неподалеку", — отметил Жеребенков.

Его подзащитный уверяет, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк, бытовые вещи. "Он их упаковал и положил под лестницу с разрешения Али Абянова. Попросил отправить, когда будет оказия. Когда Абянов уезжал, он передавал имущество школы другому сотруднику, и они решили проверить, что под лестницей. Там был всякий хлам: парты стулья, а также вещи Ковальчука", — пояснил адвокат.

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
В МИД назвали возникающие в СМИ версии по "кокаиновому делу" домыслами
По его словам, вещи пролежали там полтора года, но их решили проверить: вскрыли, обнаружили 360 пакетов, сообщили послу, тот уведомил МИД и в посольство прислали двух криминалистов. Они установили, что в пакетах наркотики, и уведомили жандармерию. Посольство и правоохранительные органы решили провести совместную операцию. "В школе сменили замки, установили видеонаблюдение, к сумкам прикрепили GPS-маячки, ведь наркотики мог спрятать кто угодно, кто угодно мог подменить вещи. Ковальчук за это время несколько раз приезжал в посольство, но не предпринимал попыток вывезти вещи", — пояснил адвокат.

По его словам, Ковальчук неоднократно в открытых переговорах говорил, что покупал кофе и коньяк, у него сохранились чеки, есть свидетели, на грузе были наклейки с его номером телефона. "С таким дорогостоящим грузом, как наркотики, так не обращаются", — сказал Жеребенков. Он пояснил, что его подзащитный в посольстве был техническим работником по обслуживанию, дипломатического иммунитета у него не было.

Спецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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"С точностью до наоборот": в Москве опровергли домыслы о "кокаиновом деле"
Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.

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Происшествия
Комментарии
17 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Kilimanjaro sad
В любой непонятной ситуации обвиняй спецслужбы США
14:39
28.02.2018
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stepancovandrei
орууууууууууууууууууууууууууу,одному 400 кг кокса подкинули, другому полную хату денег подкинули, это мы над украиной угараем, а у самих то.
14:52
28.02.2018
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