МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Подозреваемый в организации контрабанды наркотиков из Аргентины Андрей Ковальчук считает случившееся провокацией, но хотел приехать в Россию для дачи показаний, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

"Он хотел приехать и дать показания, но из-за поднявшегося шума решил взять техническую паузу и подготовить версию защиты", — сказал адвокат.

"Он считает, что это провокация со стороны спецслужб Аргентины, которые плотно работают с американскими спецслужбами. Обратите внимание, одновременно проходят обыски в российских посольствах в США и такая ситуация в Аргентине, которая неподалеку", — отметил Жеребенков.

Его подзащитный уверяет, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк, бытовые вещи. "Он их упаковал и положил под лестницу с разрешения Али Абянова. Попросил отправить, когда будет оказия. Когда Абянов уезжал, он передавал имущество школы другому сотруднику, и они решили проверить, что под лестницей. Там был всякий хлам: парты стулья, а также вещи Ковальчука", — пояснил адвокат.

По его словам, вещи пролежали там полтора года, но их решили проверить: вскрыли, обнаружили 360 пакетов, сообщили послу, тот уведомил МИД и в посольство прислали двух криминалистов. Они установили, что в пакетах наркотики, и уведомили жандармерию. Посольство и правоохранительные органы решили провести совместную операцию. "В школе сменили замки, установили видеонаблюдение, к сумкам прикрепили GPS-маячки, ведь наркотики мог спрятать кто угодно, кто угодно мог подменить вещи. Ковальчук за это время несколько раз приезжал в посольство, но не предпринимал попыток вывезти вещи", — пояснил адвокат.

По его словам, Ковальчук неоднократно в открытых переговорах говорил, что покупал кофе и коньяк, у него сохранились чеки, есть свидетели, на грузе были наклейки с его номером телефона. "С таким дорогостоящим грузом, как наркотики, так не обращаются", — сказал Жеребенков. Он пояснил, что его подзащитный в посольстве был техническим работником по обслуживанию, дипломатического иммунитета у него не было.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.