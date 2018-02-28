Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом в Башкирии

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Две женщины, пострадавшие в ДТП во вторник на трассе в Башкирии, находятся в больнице в Челябинской области в тяжелом состоянии, сообщила в среду пресс-служба минздрава области.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, четверо были госпитализированы. Среди них жители трех регионов — Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей. Полиция задержала водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

"Из Аши на место происшествия выезжали две бригады скорой медицинской помощи. В центральную городскую больницу Аши доставлены две женщины, в том числе жительница Усть-Катава (Челябинская область) – у нее перелом голени и частичная амнезия, состояние тяжелое. Также в больницу доставлена жительница Сима (Челябинская область) с серьезными травмами головы и позвоночника, состояние крайне тяжелое", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что проведена консультация с главным реаниматологом минздрава региона Алексеем Астаховым. Кроме того, в Ашинскую больницу выехал реаниматолог челябинской областной клинической больницы. Решаются вопросы о проведении жительнице Сима компьютерной томографии, а также возможности ее транспортировки, добавляется в сообщении.

По данным минздрава области, во вторник в медсанчасть Усть-Катава обратилась женщина, также пострадавшая в ДТП на трассе М-5, но покинувшая место аварии самостоятельно. У нее диагностирован перелом голени, от госпитализации она отказалась.

