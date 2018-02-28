Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Башкирии

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области организует проверку деятельности предпринимателя из города Усть-Катав, которому принадлежал попавший в крупное ДТП в Башкирии автобус, сообщил в среду пресс-центр надзорного ведомства.

По данным МВД по Башкирии, во вторник столкнулись грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter, в результате ДТП погибли девять человек.

"Установлено, что перевозка пассажиров автобуса осуществлялась индивидуальным предпринимателем из Усть-Катава. Прокурором Челябинской области Александром Кондратьевым дано поручение прокурору Усть-Катава организовать в отношении перевозчика проверочные мероприятия с привлечением контролирующих органов", — говорится в сообщении.

В ходе проверки планируется дать оценку законности деятельности перевозчика и соблюдению им требований безопасности при транспортировке пассажиров, уточняет прокуратура.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области.