Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Башкирии

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области организует проверку деятельности предпринимателя из города Усть-Катав, которому принадлежал попавший в крупное ДТП в Башкирии автобус, сообщил в среду пресс-центр надзорного ведомства.
По данным МВД по Башкирии, во вторник столкнулись грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter, в результате ДТП погибли девять человек.
"Установлено, что перевозка пассажиров автобуса осуществлялась индивидуальным предпринимателем из Усть-Катава. Прокурором Челябинской области Александром Кондратьевым дано поручение прокурору Усть-Катава организовать в отношении перевозчика проверочные мероприятия с привлечением контролирующих органов", — говорится в сообщении.
В ходе проверки планируется дать оценку законности деятельности перевозчика и соблюдению им требований безопасности при транспортировке пассажиров, уточняет прокуратура.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области.