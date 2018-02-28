НАК раскрыл подробности предотвращенного в Москве теракта на 1 сентября

Подозреваемый в подготовке теракта 1 сентября 2017 года в Москве

Подозреваемый в подготовке теракта 1 сентября 2017 года в Москве

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Задержанный в Москве в августе прошлого года преступник хотел напасть на детей после праздничной линейки в одной из столичных школ, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

По его словам, преступник по имени Сархат приехал на заработки в Москву, жил в строительном вагончике и был недоволен работой. Поначалу он хотел убить прораба, но потом решил совершить резонансный теракт — "убить детей после линейки 1 сентября", рассказал Пржездомский.

Он подчеркнул, что в данном случае речь не идет об идеологических мотивах.

"Речь идет о цинизме, о морали и предельной человеческой глупости", — добавил представитель НАК.

Также в НАК рассказали, что в 2019 году комитет примет новый комплексный план по противодействию идеологии терроризма.

Предотвращенные теракты

В августе ФСБ задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты на 1 сентября. Во время обыска в телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков "Исламского государства"* и инструкции по подготовке терактов. Он планировал напасть на людей, используя холодное оружие.

Второй террорист собирался взорвать себя в толпе. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Подозреваемый признался, что собирался стать террористом-смертником.

Первого сентября в России начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки. В прошлом году День знаний совпал с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.