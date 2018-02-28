Погибшего в Казани росгвардейца представят к награде

КАЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Сотрудник ОМОН Росгвардии, погибший во вторник в Казани во время обезвреживания вооружённого местного жителя, будет представлен к награде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по Татарстану.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов на улице Авангардной во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Позже раненый омоновец скончался. МВД и Следственный комитет заявили, что открывший стрельбу мужчина был обезврежен. Жизни двух пострадавших ничто не угрожает. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "убийство".

"Погибший сотрудник будет представлен к награде", — сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщало, что у погибшего омоновца остались жена и трое детей.

По предварительной информации МВД по Татарстану, причиной инцидента со стрельбой стал бытовой конфликт. По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой был подвергнут административному аресту на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и устроил разборки с обидчиками – женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Мужчина начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию.

Прибывшим на место сотрудникам мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственное управление СК РФ по Татарстану отмечало, что в квартире, куда пытался проникнуть стрелявший, кроме четверых взрослых находились трое детей.