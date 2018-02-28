В НАК рассказали о задержании братьев Гакаевых, готовивших теракт

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спецслужбы РФ в 2017 году задержали братьев Гакаевых, готовивших теракты во время кубка конфедераций по футболу, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

"Были задержаны братья Гакаевы, готовившие совершение террористических актов в период проведения кубка конфедераций", — сказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.