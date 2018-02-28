У калужской банды изъяли оружие и символику "Артподготовки"*

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала в Калуге банду, у которой нашли 27 автоматов и пистолетов, пулемет, 9 взрывных устройств, символику экстремистского движения "Артподготовки", сообщает пресс-служба ФСБ.

"ФСБ РФ пресечена деятельность членов региональной преступной группы, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе. Двадцать седьмого февраля в Калуге задержаны организатор указанного криминального бизнеса и трое его сообщников", — говорится в сообщении.

Сообщается, что изъято 27 единиц оружия (15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка), свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, девять СВУ, 3,5 килограмма взрывчатого вещества, более 200 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы

Кроме того, силовики изъяли литературу и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации "Артподготовка"*. Отмечается, что также прекращена деятельность лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств и мастерской по модернизации огнестрельного оружия и производству боеприпасов.

По данному факту заведено дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В настоящее время устанавливается возможная причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Между тем, Верховный суд России в среду рассмотрит иск прокуратуры Красноярского края о запрете деятельности организации "Артподготовка", которую возглавляет покинувший Россию Станислав Мальцев.

* Запрещенная в России экстремистская организация