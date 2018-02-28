У калужской банды изъяли оружие и символику "Артподготовки"*

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала в Калуге банду, у которой нашли 27 автоматов и пистолетов, пулемет, 9 взрывных устройств, символику экстремистского движения "Артподготовки", сообщает пресс-служба ФСБ.
Сообщается, что изъято 27 единиц оружия (15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка), свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, девять СВУ, 3,5 килограмма взрывчатого вещества, более 200 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы
Кроме того, силовики изъяли литературу и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации "Артподготовка"*. Отмечается, что также прекращена деятельность лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств и мастерской по модернизации огнестрельного оружия и производству боеприпасов.
В настоящее время устанавливается возможная причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Между тем, Верховный суд России в среду рассмотрит иск прокуратуры Красноярского края о запрете деятельности организации "Артподготовка", которую возглавляет покинувший Россию Станислав Мальцев.
* Запрещенная в России экстремистская организация