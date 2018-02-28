В аэропорту Новосибирска задержали мужчину, который бегал голым по самолету

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину, который во время полета бегал голым по салону самолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, во время полета 47-летний житель Новосибирской области разделся догола, бегал по салону, ругался матом и бил пассажиров и бортпроводников. На просьбы соблюдать правила поведения мужчина не реагировал.

По словам Волк, его доставили в дежурную часть аэропорта. Полиция начала проверку. В отношении авиадебошира могут возбудить уголовное дело по статье "Хулиганство".

В местных СМИ рассказали подробности инцидента. По словам одной из пассажирок, мужчина бросался телефоном, пытался удушить бортпроводника и кричал "про какое-то олимпийское золото". Она отметила, что, по ее мнению, мужчина не был пьян, от него не пахло алкоголем.

В декабре президент России Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и не продавать им билеты на самолет.