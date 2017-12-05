Путин одобрил пакет законов о "черных списках" авиадебоширов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время Воздушный кодекс предусматривает право перевозчика в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира и груза по ряду оснований, но статьи о праве перевозчика отказать в самой продаже билета нет.

"Перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении такого договора пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена", — говорится в законе.

Включение пассажира в "черный список" будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту правонарушения, угрожающего безопасной эксплуатации транспортного средства.

Вместе с тем устанавливается, что отказать пассажиру в перевозке будет нельзя, когда документально подтверждается, что единственным способом транспортного сообщения является воздушная перевозка при: возвращении в РФ; административном выдворении за пределы РФ, депортации или реадмиссии; направлении к месту лечения или обратно; при сопровождении пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, и если пассажир направляется на похороны члена семьи или обратно.

Перевозчик, согласно принятому закону, обязан исключить пассажира из "черного списка" по истечении года с даты вступления в законную силу постановления о назначении лицу административного наказания за соответствующее правонарушение.

Закон обязывает перевозчика в письменной форме уведомлять пассажира о внесении в "черный список", а также о случаях, при которых ему не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки. Пассажиру предоставляется возможность обжаловать в судебном порядке решение о включении его в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

Вторым принятым законом вносятся поправки в Гражданский кодекс. Они разрешают авиаперевозчику не продавать билет на самолет гражданину, включенному в "черный список".

Третий закон предполагает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки устанавливают получение авиакомпаниями уведомлений о штрафах за дебош на борту самолета.