Трое детей остались без отца: росгвардеец погиб после стрельбы в Казани

Сотрудники правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка.

Сотрудники правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка.

МОСКВА/КАЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Позже омоновец скончался в больнице, у него остались жена и трое детей.

Использовал охотничье ружье

Информация о том, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в многоэтажном доме в Казани, появилась во вторник вечером в районе 22.30 мск.

"Мужчина, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в жилом доме", – сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Позже выяснилось, что для задержания стрелка силовые ведомства организовали спецоперацию, в которой принимали участие сотрудники полиции и Росгвардии, ранения получили три человека.

"В одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника… По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель", — сообщило МВД по Татарстану.

Спецоперацией по задержанию злоумышленника на месте руководил врио министра внутренних дел по республике Рафаиль Гильманов. Десятиэтажный дом, в котором произошла перестрелка, расположен в микрорайоне Борисково на окраине Казани. Как передавал корреспондент РИА Новости, этот дом, а также несколько соседних во время спецоперации были оцеплены сотрудниками полиции. Рядом с оцеплением собралось около 20 местных жителей, которых сотрудники полиции не пускали в квартиры.

Около полуночи Следственный комитет России сообщил, что предполагаемый казанский стрелок задержан, его предполагаемый подельник был убит в ходе перестрелки. Кроме того стало известно, что сотрудник ОМОН, раненный в перестрелке, скончался в больнице.

"В ходе совместных с сотрудниками МВД действий по обезвреживанию вооруженного злоумышленника сотрудник ОМОН получил тяжелое ранение и скончался в больнице. У него остались жена и трое детей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии.

Представитель следственного управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий уточнил, что подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Казани использовал охотничье ружье, а на месте происшествия найдено большое количество гильз. "Стрелок допрашивается. Оцепление пока не снято, ведется осмотр места преступления", – добавил он.

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Бытовой конфликт

Как сообщило в ночь на среду МВД по Татарстану, причиной стрельбы в Казани стал бытовой конфликт, предположительно, злоумышленник был пьян. По информации ведомства, мужчина 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на десять суток за хулиганство.

"Отбыв наказание, мужчина взял оружие и устроил разборки с обидчиками женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место сотрудникам 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться", — уточнило ведомство обстоятельства произошедшего.

Следственное управление СК по Татарстану подчеркнуло, что в квартире, куда пытался попасть нападавший, находились четверо взрослых и трое несовершеннолетних.

Позже появилась информация, что мужчина, устроивший перестрелку, покончил с собой, а сообщение о предполагаемом подельнике не подтвердилось. "В Казани завершена спецоперация, проведенная сотрудниками МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с Росгвардией, по задержанию злоумышленника, открывшего стрельбу. В ходе операции правонарушитель покончил с собой", – сообщила пресс-служба МВД.

Затем МВД и Следственный комитет уточнили, что открывший стрельбу в Казани 37-летний мужчина был обезврежен. "В ходе задержания преступника ранения получили сотрудник МВД и Росгвардии. При этом последний скончался в карете скорой помощи. В дальнейшем злоумышленник был обезврежен", – говорилось в сообщении СК.

Жизнь другого правоохранителя, раненного при обезвреживании стрелка, находится вне опасности, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МВД по республике.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "убийство".