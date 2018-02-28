МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совет Федерации поручил временной комиссии по информационной политике изучить ситуацию с польским журналистом Томашем Мацейчуком.

Накануне Мацейчука задержали по подозрению в нарушении миграционного законодательства. По статье КоАП "Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета" ему грозило наказание вплоть до высылки из России. Однако Мытищинский суд отпустил журналиста, а административный материал возвратил подмосковному УФМС для устранения нарушений.

На заседании Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова заявила, что причины для депортации Мацейчука назывались совершенно надуманные, а истинным поводом для претензий стали его высказывания в одном из ток-шоу.

"Считаю, что информационная комиссия должна изучить ситуацию и принять меры, чтобы не создавать в России опасного прецедента по ущемлению прав журналистов", — сказала Нарусова.

Это предложение поддержала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, предложившая комиссии по информационной политике "разобраться в ситуации и дать объективную оценку".