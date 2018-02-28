После гибели в Москве двух сотрудников МЧС возбудили уголовное дело

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух сотрудников МЧС при пожаре в Москве, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"По поручению руководителя ГСУ СК России по городу Москве Александра Дрыманова первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", — сказала Иванова.
По ее словам, следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из приоритетных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины гибели сотрудников МЧС назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.