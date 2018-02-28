После гибели в Москве двух сотрудников МЧС возбудили уголовное дело

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух сотрудников МЧС при пожаре в Москве, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

В ночь на 28 февраля при тушении пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы погибли два сотрудника пожарной службы МЧС.

"По поручению руководителя ГСУ СК России по городу Москве Александра Дрыманова первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", — сказала Иванова.

По ее словам, следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из приоритетных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины гибели сотрудников МЧС назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.