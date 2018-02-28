Уральская учительница, отобравшая у девочки грамоту, получила выговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Учительница одной из школ Режевского городского округа Свердловской области, забравшая у школьницы почетную грамоту, получила выговор, сообщает в среду прокуратура региона.
"Управлением образования администрации Режевского городского округа факт ненадлежащего поведения классного руководителя в отношении ученицы четвертого класса подтвержден, в связи с чем 17 января директором школы классный руководитель была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора", — сообщает ведомство.
"Для устранения данной описки она взяла обратно грамоту у девочки и сразу же распечатала и отдала ей новую грамоту с указанием "За примерное поведение, внимание и сосредоточенность на уроках". При этом мама ребенка пояснила, что другую грамоту ее дочери вручили уже после празднования Нового года", — добавляет прокуратура.
Как уточняет ведомство, родители школьников заявили, что ежегодно в начале учебного года школьный родительский комитет собирает по 300 рублей с родителей каждого ученика на канцелярские товары, призы и грамоты.