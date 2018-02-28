Уральская учительница, отобравшая у девочки грамоту, получила выговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Учительница одной из школ Режевского городского округа Свердловской области, забравшая у школьницы почетную грамоту, получила выговор, сообщает в среду прокуратура региона.

Как сообщалось ранее, учительница в одной из школ Режевского городского округа публично отобрала у девочки почетную грамоту из-за того, что та якобы не сдала 300 рублей на нужды класса. Прокуратура начала проверку. По информации надзорного ведомства, речь идет о школе № 23 в селе Глинском, а ситуация возникла во время награждения учеников по итогам второй четверти.

"Управлением образования администрации Режевского городского округа факт ненадлежащего поведения классного руководителя в отношении ученицы четвертого класса подтвержден, в связи с чем 17 января директором школы классный руководитель была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора", — сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, классный руководитель объяснила, что в грамоте была допущена описка и указано "За отличную учебу", что не соответствовало действительности.

"Для устранения данной описки она взяла обратно грамоту у девочки и сразу же распечатала и отдала ей новую грамоту с указанием "За примерное поведение, внимание и сосредоточенность на уроках". При этом мама ребенка пояснила, что другую грамоту ее дочери вручили уже после празднования Нового года", — добавляет прокуратура.

Как уточняет ведомство, родители школьников заявили, что ежегодно в начале учебного года школьный родительский комитет собирает по 300 рублей с родителей каждого ученика на канцелярские товары, призы и грамоты.

"Установлено, что мама девочки, у которой забрали грамоту, денежные средства на нужды класса в 2017-2018 учебном году не сдавала. Также родители учащихся пояснили, что сотрудники школы № 23 родителям предложили приобрести самостоятельно рабочие тетради либо принять решение об обучении детей только по учебникам", — отмечает прокуратура, уточняя, что рабочие тетради относятся к учебным пособиям, следовательно, в данном случае речь идет о нарушении принципа бесплатности общего образования, за что директор школы получила замечание.