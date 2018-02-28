Ремонт в пострадавшем от огня общежитии Чусового сделают за неделю

Ситуация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

Ситуация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

ПЕРМЬ, 28 фев — РИА Новости. Косметический ремонт в здании общежития города Чусовой Пермского края, где произошел пожар, будет выполнен в течение недели, сообщил РИА Новости директор обслуживающей дом управляющей компании "ЖЭК" Сергей Шмурин.

В ночь на вторник на четвертом этаже общежития по улице 50 лет ВЛКСМ в Чусовом произошел пожар. Погибли шесть человек, в том числе три ребенка.

Жители пострадавшего от огня крыла здания были эвакуированы в пункт временного размещения, который находится в гостинице. К вечеру вторника доступ собственников в квартиры был открыт — люди смогли забрать необходимые вещи.

"Мы убрали воду, высушили помещения, включили электроснабжение и начали ремонт. Сейчас в здании работают маляры-штукатуры. Планируем закончить в следующий понедельник", — рассказал агентству Сергей Шмурин, директор УК "ЖЭК", которая обслуживает общежитие.

По словам Шмурина, крыло здания, не пострадавшее от огня, остается полностью жилым, а часть дома, где которой случился пожар, открыта для жителей до третьего этажа.

В пункте временного размещения находятся 67 человек, в том числе 14 детей. Все они обеспечены питанием. В больнице Чусового по-прежнему остаются четыре человека, в том числе один ребенок. По данным краевого минздрава, их состояние удовлетворительное.

"Двое детей в Краевой детской клинической больнице — в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых в ожоговом центре городской больницы № 21 города Перми находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой", — добавили в ведомстве.

По предварительной информации МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура.