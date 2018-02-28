Власти помогут пострадавшим и семьям жертв ДТП в Башкирии

УФА, 28 фев — РИА Новости. Власти Башкирии выделят почти два миллиона рублей из резервного фонда в качестве материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при столкновении автобуса с грузовиком жителям региона, сообщил РИА Новости источник в правительстве Башкирии.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, четверо были госпитализированы. Среди них жители трех регионов – Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей. Полиция задержала водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

По данным правительства Башкирии, в аварии погибли трое жителей республики и пострадали еще двое. Им будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства региона.

"Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, двое пострадавших по 200 тысяч. Итого из резервного фонда будет выделено миллион 900 тысяч рублей", — сообщил агентству источник.