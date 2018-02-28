Жизнь раненного при стрельбе в Казани полицейского вне опасности

КАЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Жизнь полицейского, раненного при обезвреживании стрелка в жилом доме в Казани, находится вне опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов на улице Авангардной во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. Позже раненый омоновец скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "убийство". МВД и Следственный комитет заявили, что открывший стрельбу в Казани мужчина был обезврежен.

"Состояние раненого сотрудника удовлетворительное. Он был прооперирован, сейчас его жизни ничто не угрожает", — сказал собеседник агентства.

Ранее МВД по Татарстану сообщало, что, по предварительной информации, причиной инцидента со стрельбой стал бытовой конфликт. По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и устроил разборки с обидчиками – женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Мужчина начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию.

Прибывшим на место сотрудникам мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственное управление СК РФ по Татарстану отмечало, что в квартире, куда пытался проникнуть стрелявший, кроме четверых взрослых находились трое детей.