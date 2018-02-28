КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении замруководителя регионального ГУ МВД Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Их подозревают в превышении полномочий.

По словам собеседника агентства, в конце 2012 года они подписали акт выполненных работ по строительству СИЗО в Норильске на 200 миллионов рублей. Однако объект так и не построили.

Утром в среду в служебных кабинетах главка начались обыски. В региональных СК и МВД ситуацию пока не комментируют.