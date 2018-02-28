СК рассказал подробности о перестрелке в Казани

КАЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Четверо взрослых и трое несовершеннолетних находились в квартире в Казани, куда пытался попасть мужчина, устроивший перестрелку, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов на улице Авангардной во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. Позже раненый омоновец скончался. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "убийство".

"По предварительным данным, 36-летний злоумышленник, вооруженный охотничьим ружьем, пришел к родственникам жены, у которых та гостила, и, открыв беспорядочную стрельбу, попытался проникнуть в квартиру, где помимо четырех взрослых находились трое несовершеннолетних. В ходе задержания преступника ранения получили сотрудник МВД по РТ и Росгвардии. При этом последний скончался в карете "скорой помощи", — говорится в сообщении.

В дальнейшем, как отмечается, злоумышленник был обезврежен.

МВД по Татарстану сообщало, что, по предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. По данным ведомства, злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он попал под административный арест на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и устроил разборки с обидчиками – женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место сотрудникам мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.