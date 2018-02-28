МВД назвало причину перестрелки в Казани

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Причиной стрельбы в многоэтажке на южной окраине Казани стал бытовой конфликт, сообщает МВД по Татарстану.

По предварительным данным, мужчина конфликтовал с супругой. Ему назначили десятидневный административный арест за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и пришел выяснять отношения с женой и ее братом, у которого женщина укрывалась.

"Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место сотрудникам 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться", — сообщили в МВД, добавив, что злоумышленник предположительно был пьян.

В перестрелке пострадали три человека, в том числе полицейский и боец Росгвардии. Позже раненый сотрудник ОМОНа умер в больнице.

Операцией на Авангардной улице руководил врио министра внутренних дел по республике Рафаиль Гильманов.

В Следственном комитете ранее сообщили, что предполагаемый стрелок задержан и допрашивается, а его подельник убит. МВД, в свою очередь, позже заявило, что злоумышленник, устроивший стрельбу, покончил с собой в ходе спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

СК сформировал следственную группу, которая уже начала работу. Установлено, что подозреваемый стрелял из охотничьего ружья. На месте происшествия изъято большое количество гильз.